В подмосковном Егорьевске приступили к работе депутаты нового созыва

После избрания спикером Михаила Лаврова и его заместителем Александра Плотникова народные избранники сформировали рабочие комиссии, составили список наказов от населения, обсудили несколько нормативно-правовых документов, связанных с благоустройством территории и другими направлениями.

Депутатов приветствовал глава округа Дмитрий Викулов. Он напомнил о высокой ответственности перед избирателями, заверил, что все злободневные вопросы будут решаться совместно с администрацией и с учетом мнения жителей Егорьевска.