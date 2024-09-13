В подмосковном Егорьевске собрали урожай с экспериментального огорода на комплексе по переработке отходов

Специалисты перерабатывающего отходы комплекса, расположенного в городском округе Егорьевск, уже четвертый год подряд собирают урожай с экспериментального огорода. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Отмечается, что овощи здесь выращивают на техническом грунте, полученном из органических отходов в цехах компостирования. Огород делится на 2 части: в одной расположены грядки с обычной землей, а в другой — уже с техногрунтом. В этом году сотрудники комплекса посадили картошку, тыквы и кабачки на площади в сто шестьдесят квадратных метров.

Весь урожай после сбора отправляется в лабораторию. Овощи с разных грядок проверяют на отсутствие тяжелых металлов и других вредных примесей. Результаты эксперимента прошлых лет показали, что никаких опасных для здоровья элементов в овощах с комплекса нет.