В подмосковном Егорьевске стартовал уникальный патриотический проект

Организаторы надеются, что акция поможет детям и молодежи еще больше узнать о героическом прошлом своей Родины, ее славных победах на фронте и в тылу, поддержит бойцов специальной военной операции. Егорьевские волонтеры изготовили знамена в виде штурмовых флагов с символикой СССР и Российской Федерации, на которых размещены портреты ветеранов Великой Отечественной войны. В ближайшее время при помощи созданного в городском округе центра поддержки участников СВО они будут доставлены на передовую для использования в боевых действиях военными подразделениями.

Итогом акции станет возвращение знамен с победой.