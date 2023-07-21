В подмосковном Егорьевске усилен контроль за капремонтом школы

В городском округе запланировано модернизировать три учебных заведения, но к школе № 5 внимание первостепенное — объект считается наиболее сложным. Чтобы успеть закончить ремонт до Дня знаний 1 сентября потребовалось увеличить численность рабочих до 230.

Глава округа Дмитрий Викулов побывал на объекте, пообщался с представителями подрядчика. Увиденное и услышанное позволяет надеяться, что школу сдадут в срок. Половина работ от запланированного объема завершена. Слаженно трудятся штукатуры, отделочники, маляры, монтажники оконных боков. Администрация Егорьевска продолжит держать ситуацию на особом контроле.