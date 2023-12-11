В подмосковном Егорьевске успешно реализуется областной проект по благоустройству

Специалисты округа разработали проект благоустройства лесопарка, где функционирует лыжная база. Глава муниципалитета Дмитрий Викулов посетил объект, пообщался со спортсменами и тренерами, рассказал о планах по освоению территории. В настоящее время на базе, которая открыла зимний сезон 1 декабря, можно тренироваться и проводить досуг с утра до позднего вечера. Подготовлено четыре трассы от одного километра до пяти. Имеется хорошее освещение, работают раздевалки, туалеты.

Добавим, в Егорьевском городском округе в рамках проекта «Зима в Подмосковье», помимо лыжной базы, будут работать 18 катков и хоккейных коробок.