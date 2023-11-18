Как передает Baza, инцидент в клиентском зале одного из отделений «Сбербанка» в Егорьевске, Московской области, произошел накануне утром в пятницу, 17 ноября.

В какой-то момент в банк ворвалась некая 27-летняя особа и с криками «Слава Украине» облила зеленской одну из банковских операционисток.

«Утром 17 ноября в отделение «Сбера» на улице Советской в Егорьевске зашла 27-летняя Анна Г. и сразу направилась в окну №5. Там она достала тюбик с зеленкой и облила сотрудницу, выкрикивая при этом проукраинский лозунг», - при водится в публикации.

На этом, собственно, перфоманс экзальтированной «славаукраинки», и закончился. Оперативно прибывшие полицейский вывели Анну Г. из банка и отвезли в отдел. Там девушка призналась, что повела себя подобным образом не по своей воле, а раде наживы. Якобы ей утролм в субботу позвонил в «ватсапе» некий мужчина и предложил за определенную мзду устроить акцию с зеленкой.

Полицейскими составлен протокол о привлечении к ответственности за мелкое хулиганство.