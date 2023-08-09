В подмосковном Фрязине на особом контроле обновление детских площадок

В городском округе Фрязино на совещании у главы Дмитрия Воробьева рассмотрен вопрос благоустройства игровых зон для детей.

В 2023 году в рамках губернаторской программы необходимо возвести четыре площадки. Однако подрядная организация проявила халатность, и договор о сотрудничестве с ней администрацией города был разорван.

Как отметил глава Фрязина Дмитрий Воробьев, новый деловой партнер готов оперативно построить детские комфортные и безопасные площадки.

«Жителям нужно только немного потерпеть, с пониманием воспринимать ситуацию. Все запланированные площадки заработают до конца августа», — подчеркнул Дмитрий Воробьев.

В ходе совещания также отмечено, что будут обновлены еще пять детских игровых зон. Здесь будут установлены спортивные снаряды, скамейки и урны.