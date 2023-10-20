В подмосковном Фрязино идут активные работы по благоустройству площади Победы

Реконструкция площади Победы в подмосковном Фрязино выполнена уже наполовину. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«Площадь Победы находится в самом центре Фрязино рядом с железнодорожной станцией. Это своеобразная визитная карточка города, поэтому нам было важно обновить именно эту территорию. Завершение работ запланировано на конец осени этого года», — сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

Ожидается, что в ходе работ по благоустройству приводят в порядок постамент памятникапогибшим в годы Великой Отечественной войны фрязинцам. Монументы героям социалистического труда размещенные на площади, также будут сохранены и добавлены новые лица. На территории появятся цветники, мемориальная площадка для проведения массовых мероприятий, скамьи-трибуны.

У одного из входов на площадь расположится информационный интерактивный стенд и доска почета, которые расскажут об истории города и людях, внесших значительный вклад в его развитие. На сегодняшний день ведутся работы по устройству основания дорожно-тропиночной сети, установке бортового камня, монтажу подпорных стен. Ведутся работы по устройству каркаса под фонтан, а также ремонт памятника, укладка плитки и монтаж малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министерства и ведомствам внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».