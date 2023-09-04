В подмосковном городе Видное вспыхнул склад лакокрасочных изделий

Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется, добавили в надзорном ведомстве. Пожарные пытаются локализовать пламя.

«Около 23.30 в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий (в городе Видное) произошло возгорание. В настоящий момент идет тушение пожара... Предварительная площадь пожара - 1 тысяча квадратных метров», — говорится в сообщении прокуратуры в соцсетях.

В ведомстве также сообщили, что позднее пожарно-техническая экспертиза установит причины возникновения ЧП.

Ранее сообщалось, что в республике Марий Эл погибли три человека из-за пожара в рыбацком домике.