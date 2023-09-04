В подмосковном городе Видное вспыхнул склад лакокрасочных изделий
Фото: [© РИА Новости / Павел Лисицын]
По информации, предоставленной прокуратурой Московской области, площадь возгорания, предварительно, составляет 1,2 тыс квадратных метров.
Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется, добавили в надзорном ведомстве. Пожарные пытаются локализовать пламя.
«Около 23.30 в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий (в городе Видное) произошло возгорание. В настоящий момент идет тушение пожара... Предварительная площадь пожара - 1 тысяча квадратных метров», — говорится в сообщении прокуратуры в соцсетях.
В ведомстве также сообщили, что позднее пожарно-техническая экспертиза установит причины возникновения ЧП.
Ранее сообщалось, что в республике Марий Эл погибли три человека из-за пожара в рыбацком домике.