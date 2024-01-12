В подмосковном Городском округе Пушкинский строго следят за освещением дворов и улиц

По сообщению пресс-службы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области, на светлой стороне муниципалитета устранено от 96 процентов замечаний и выше. Аналогичные показатели также у домодедовцев, реутовцев, королевцев, мытищинцев, чеховцев и других.

В ГУСТ также отмечают, что сотрудники ведомства продолжают вечерние инспекции. Следить за качеством освещения можно не только лично, но и с помощью камер «Безопасного региона» — ни один темный угол не будет упущен.