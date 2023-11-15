В подмосковном городском округе Воскресенск для музыкантов приобрели новые инструменты и ремонтируют зал

В Детской музыкальной школе № 2 учатся 300 ребят. Для них закуплено 13 пианино и рояль. Кроме этого, здесь завершается масштабный ремонт концертного зала. Приведены в порядок стены и потолки, установлено новое качественное освещение. Рабочая бригада укладывает напольное покрытие, вставляет окна и двери. Скоро музыканты получат новые возможности проявить себя в учебе и на концертных выступлениях.

Ремонт стал возможен благодаря жителям, активно поддержавшим этот проект инициативного бюджетирования.