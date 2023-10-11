В подмосковном Клину благоустраивают отдаленные микрорайоны

На средства от губернаторской премии в городском округе Клин сделано благоустройство Поселка 10 октября.

На пустыре возле частного жилого сектора разбит сквер, почищен пруд, оборудованы спортивная и детская зоны, парковка для автотранспорта, установлено освещение. Особое внимание уделено футбольному полю, которое приведено в соответствие со всеми нормами. Теперь здесь, по словам главы Клина Алены Сокольской, будет проводиться розыгрыш кубка городского округа.

Отметим, что благоустройство отдаленных микрорайонов в Клину продолжается. На очереди обустройство территории в Поселке 31 Октября.