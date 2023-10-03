В подмосковном Клину более 150 мотоциклистов закрыли сезон парадом

Общество
пресс-служба администрации г.о. Клин

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]

В честь закрытия мотоциклетного сезона по улицам Клина пронеслась кавалькада из 150 машин.

Старт пробега был взят у парка «Сестрорецкий». По пути следования байкеры приветствовали горожан и удостоились от них много позитивных откликов в социальных сетях. В свою очередь, мотосообщество округа поблагодарило земляков и объявило, что железные кони отправляются в «стойла» до будущего сезона.

Отметим, что за девять месяцев этого года в Клину случилось всего три аварии с участием мотоциклистов.

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