В подмосковном Клину более 150 мотоциклистов закрыли сезон парадом

Старт пробега был взят у парка «Сестрорецкий». По пути следования байкеры приветствовали горожан и удостоились от них много позитивных откликов в социальных сетях. В свою очередь, мотосообщество округа поблагодарило земляков и объявило, что железные кони отправляются в «стойла» до будущего сезона.

Отметим, что за девять месяцев этого года в Клину случилось всего три аварии с участием мотоциклистов.