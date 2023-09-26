В подмосковном Клину идет прививочная кампания против гриппа

В Клину от гриппа привито уже более 15 тысяч человек. Процесс идет четко в рамках заранее составленного графика.

Всего вакцинации подлежат 75 тысяч клинчан. Этот вопрос находится на контроле у главы муниципалитета Алены Сокольской. На совещании в администрации она в очередной раз напомнила о важности профилактики и призвала земляков активнее помогать медикам в их важной работе. Кстати, медицинские сестры, чтобы сделать прививку, готовы приехать на предприятия округа в обговоренный час.

Врачи заверяют, что вакцин Совигрипп и Ультрикс Квадри в Клину на всех хватит и советуют привиться до наступления холодного периода.