В подмосковном Клину обсудили задачи, стоящие перед ветеринарами

Глава городского округа Клин Алена Сокольская обсудила широкий спектр вопросов с исполняющим обязанности главного ветеринарного врача по городским округам Клин и Солнечногорск Сергеем Кокоревым.

Главное на повестке дня — эпизоотическое благополучие округа, защита человека и животных от общих болезней, выпуск продукции, соответствующей ветеринарно-санитарному стандарту.

Как было отмечено на встрече, Клин в последнее время активно развивает аграрный сегмент экономики. В округе разворачивают деятельность крупные холдинги, создаются фермерские хозяйства. Это значит, что будут востребованы профессии зоолога, зоотехника, ветеринарного врача. В этой связи решено активизировать профориентацию среди школьников.