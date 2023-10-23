В подмосковном Клину по национальному проекту возводится высотный жилой дом

Ситуацию держат на контроле эксперты областного Минстроя. По их информации, на стройплощадке все идет по намеченному плану. В настоящее время подрядные бригады закончили работы по монолиту. В дело вступили монтажники инженерных сетей, отделочники и специалисты по благоустройству. Сдача объекта должна произойти до конца 2023 года.

Ключи от квартир в 9-этажном доме получат 122 семьи.