В подмосковном Клину по национальному проекту возводится высотный жилой дом
Фото: [пресс-служба администрации г.о Клин]
В Клину в разгаре строительство многоквартирной высотки по национальному проекту «Жилье и городская среда».
Ситуацию держат на контроле эксперты областного Минстроя. По их информации, на стройплощадке все идет по намеченному плану. В настоящее время подрядные бригады закончили работы по монолиту. В дело вступили монтажники инженерных сетей, отделочники и специалисты по благоустройству. Сдача объекта должна произойти до конца 2023 года.
Ключи от квартир в 9-этажном доме получат 122 семьи.