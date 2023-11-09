В подмосковном Клину сочетался браком участник СВО

История любви молодоженов необычна. Мобилизованный Вениамин в подразделении разведчиков бок о бок нес службу с уже опытным Дмитрием. Тому приглянулся молодой боец смелостью, отношением к товарищам. Дмитрий заочно познакомил сослуживца со своей дочерью. Ребята общались, переписывались год, после чего решили пожениться.

На церемонию бракосочетания Вениамин и Александра пригласили главу Клина Алену Сокольскую. Она отметила, что очень рада разделить с молодыми счастливый день их жизни, они всегда могут рассчитывать на помощь муниципалитета.

Скоро Дмитрий и Вениамин вернутся в зону СВО для продолжения службы. Александра продолжит учебу в вузе и будет ждать своих дорогих мужчин с победой.