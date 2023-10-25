В подмосковном Клину впервые выступит женский хор Московской духовной академии

Впервые под сводами Храма Успения Пресвятой Богородицы зрители смогут услышать и по достоинству оценить женский хор Московской духовной академии. За три дня фестиваля состоятся шесть концертов. И не только. Творческие коллективы сопроводят богослужения. Среди тех, кто принял приглашение участвовать в подмосковном празднике (3 — 6 ноября 2023 года) Византийский хор Николо-Малицкого мужского монастыря, Государственный академический Московский областной хор имени Кожевникова, Праздничный хор Данилова монастыря и другие известные коллективы.