В подмосковном Красноармейске работники Дома культуры сделали оригинальные новогодние украшения

Вход, фойе, сцена, игровые зоны, кабинеты для кружковых занятий приобрели праздничный вид, благодаря фантазии сотрудников культурного учреждения. Каждый дружно внес свою лепту в создание оригинальных украшений и композиций. Особенно постарались руководители и участники Театра моды «Фантазия», где можно научиться шить, вязать и дефилировать по подиуму.

ДК имени Ленина имеет уже долгую историю. Он был открыт в 1957 году. Здесь получили творческое развитие несколько поколений жителей Красноармейска. В настоящее время в ДК работают более 30 кружков и творческих коллективов.