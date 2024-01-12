В подмосковном Красногорске молодые семьи получили субсидии на приобретение жилья

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков в торжественной обстановке вручил десяти молодым семьям свидетельства на приобретение и строительство собственного жилья.

На своей страничке в социальной сети руководитель муниципалитета подчеркнул, что радостное событие несет особую символичность, поскольку произошло в Год семьи, объявленный президентом России.

Свидетельства на приобретение жилья выданы в соответствии с государственной программой Московской области «Жилище» (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»). Новую квартиру или дом можно купить только в городском округе Красногорск в течение семи месяцев.

Всего в Московской области в этом году социальные субсидии получат 270 молодых семей.