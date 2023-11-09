В подмосковном Красногорске откроют офлайн-площадку всероссийского диктанта
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В Московской областной Думе в пятницу состоится торжественная церемония в честь открытия Пятого всероссийского экологического диктанта.
Проект, набирающий популярность, направлен на бережное, чуткое отношение к природе, образование детей, для которых разрабатываются специальные вопросы. На этот раз особенностью просветительского мероприятия станет раздел, посвященный экологии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Написать диктант можно на офлайн-площадках, а также онлайн на портале Экодиктант.рус. Для участников предусмотрено пять возрастных категорий, к акции также могут присоединиться дети-инвалиды вместе с родителями и опекунами.