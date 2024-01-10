В подмосковном Красногорске отметили службы, обеспечившие подачу тепла в жилые дома после аварии

Руководитель муниципалитета, в частности, поблагодарил службы, которые за счет слаженных действий оперативно устранили аварию на теплотрассе. Как отметил Волков на своей странице в социальной сети, тепло вновь пошло в дома. Спасибо всем, кто к этому причастен и кто в настоящее время продолжает устранять отдельные недочеты. Глава округа напомнил, что все ответственные предприятия должны находиться в режиме повышенной готовности.

На совещании было также подчеркнуто, что в 2023 году в Красногорске родилось 3153 малыша, что является для округа рекордным показателем.

В ходе новогодних каникул прошло более 150 культурно-спортивных мероприятия. В данный момент идет подготовка к празднованию Крещения Господня.