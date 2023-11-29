В подмосковном Красногорске прошли соревнования по игре вейци

Сыграть в древнейшую китайскую интеллектуальную игру собралась сотня мастеров из 18 российских регионов, а также представители Китайской республики. Бизнес-парк, как отметил, заместитель генерального секретаря Союза китайских предпринимателей в России Ван Сяожань является совместным инвестиционным проектом в торговой сфере между нашими странами. Игра вейци стать очередным шагом укрепления дружбы.

В ходе двухдневных матчей Кубок FESCO завоевал гроссмейстер из Казани Илья Шикшин. На втором месте москвич Александр Муромцев, на третьем его земляк Вячеслав Каймин. Лучшим из подмосковных игроков стал Игорь Бурнаевский занявший четвертую строчку итогового протокола.

Следующий турнир по вейци запланирован в марте 2024 года в Казани. Среди его организаторов подмосковный Минспорт, Российская федерация Го и Федерация Го Московской области при поддержке транспортной группы «FESCO».