В подмосковном Красногорске с большим вниманием относятся к проблемам семей бойцов СВО

Глава Красногорска Дмитрий Волков на регулярных встречах с жителями округа под особый контроль берет вопросы, связанные с участниками специальной военной операции.

В ходе очередного приема руководитель муниципалитета пообщался с супругами Игорем Юрьевичем и Ольгой Константиновной, чей сын в настоящее время находится на передовой. Родителей волнует жилищный вопрос, на который, как отметил Дмитрий Волков, уже найдено решение. Глава округа подробно объяснил собеседникам все, что касается процедуры обращения, сроков предоставления жилья.

Одновременно Волков дал задание профильным службам усилить внимание качественному содержанию дома, в котором проживает семья бойца СВО.