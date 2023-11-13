В подмосковном Красногорске школьникам вручены паспорта Российской Федерации

Учащиеся красногорских школ получили паспорта. Этот документ будет сопровождать их всю жизнь.

Вручение паспортов состоялось в местном Отделе по вопросам миграции УМВД России в рамках акции «Мы – граждане России!» Офицеры полиции отметили в напутственных словах ребятам о необходимости четко и ответственно соблюдать права и обязанности, быть достойными своей великой страны.

Акция «Мы — граждане России!» проходит по всей стране уже более 20 лет. Ее основная задача — поддержка патриотизма среди молодых людей, формирование их гражданской позиции.