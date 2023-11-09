В подмосковном Красногорске спасли застрявшего на дереве енота

На территории завода имени Зверева вдруг объявился крупный енот. Зверь забрался на дерево и таким образом попал в западню. Лапы застряли в ветках, и бедное животное не могло сдвинуться с места. На счастье енота, свидетели вызвали наряд пожарных из 134-й части. Узнав о происшествии, он поспешил на помощь.

Еноту протянули штурмовую лестницу, и тот сообразил, что от него требуется. Сначала он смог вцепиться в лестницу, а затем благополучно соскочил с нее на землю.