В подмосковном Красногорске торжественно вручили паспорта 10 юношам и девушкам

Мероприятие, по словам организаторов, стало для подростков символическим порогом во взрослую жизнь, наполненным глубоким смыслом и ответственностью. Дмитрий Волков подчеркнул важность события в контексте Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что получение паспорта — это не просто формальность, а возможность для молодых людей проявить свои лучшие качества.

Глава округа призвал молодежь равняться на старшее поколение, чтить традиции первостроителей, активно изучать историю и трудиться на благо родной земли. В своем обращении Волков пожелал, чтобы паспорт всегда оставался для них символом чести, патриотизма и созидания, а жизненный путь был светлым и полным настоящих свершений.