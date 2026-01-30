В подмосковном Красногорске торжественно вручили паспорта 10 юношам и девушкам
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
Торжественная церемония вручения первых паспортов состоялась в подмосковном Красногорске. В четверг 29 января глава городского округа Дмитрий Волков вручил главный документ гражданина Российской Федерации 10 юным жителям городского округа.
Мероприятие, по словам организаторов, стало для подростков символическим порогом во взрослую жизнь, наполненным глубоким смыслом и ответственностью. Дмитрий Волков подчеркнул важность события в контексте Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что получение паспорта — это не просто формальность, а возможность для молодых людей проявить свои лучшие качества.
Глава округа призвал молодежь равняться на старшее поколение, чтить традиции первостроителей, активно изучать историю и трудиться на благо родной земли. В своем обращении Волков пожелал, чтобы паспорт всегда оставался для них символом чести, патриотизма и созидания, а жизненный путь был светлым и полным настоящих свершений.