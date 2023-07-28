В подмосковном Красногорске участникам СВО бесплатно ремонтируют бытовую технику

Благородную акцию решил устроить в Красногорске специалист по ремонту бытовой техники Алексей Семочкин. Мастер на все руки выступил с предложением бесплатно оказывать помощь семьям бойцов специальной военной операции.

Как отмечает Алексей, им движет нормальное чувство долга перед теми, кто сражается на передовой. И если есть возможность, то нужно обязательно помогать семьям военнослужащих. Холодильники и стиральные машины, духовые шкафы и электрические плиты — все мастер с удовольствием отремонтирует бесплатно.

О благородной миссии Семочкина стало быстро известно землякам, благодаря информации от Центра поддержки семей мобилизованных, созданного по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Первый выезд мастера был сделан к маме бойца СВО, у которой сломалась духовка. Алексей оперативно отреагировал на вызов и порадовал хозяйку качественным ремонтом.

В Центре поддержки семей мобилизованных помогают также с оформлением матпомощи и решением многих других вопросов.

Телефон «горячей линии»: 8 (925) 021-36-01.

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