В подмосковном Можайске для детей участников СВО показан предновогодний спектакль

Ребята из Наро-Фоминска, Кубинки, Вереи, Рузы и Можайска увидели постановку по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева» в исполнении артистов коллектива театра балета «Грация». Организатором акции выступил Комитет семей воинов Отечества (КСВО) Можайского городского округа. По окончании спектакля дети полакомились бесплатным мороженым.

Подобные мероприятия проводятся в Можайске уже не первый раз. Руководители местного КСВО уже вынашивают планы на будущее, готовят для ребят посещение тематических выставок, музеев, игровые программы.

Напомним, первый региональный форум КСВО Московской области состоялся в июле в Балашихе. На нем обсуждены меры поддержки военнослужащих и их семей на перспективу.