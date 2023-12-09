В подмосковном Можайске ищут хозяина спасенному котенку

Животное не могло спуститься самостоятельно, испугавшись, что на него накинутся собаки. Жалобное мяуканье привлекло прохожих, которые сообщили о ситуации спасателям. И помощь последовала незамедлительно. Котенка вызволили из плена, накормили и обогрели. Найти хозяина не удалось, поэтому пока животное приходит в себя в офисе учреждения «Мособлпожспас». По словам спасателя Ирины Черной, коллектив надеется, что кто-нибудь откликнется и заберет очаровательного, ласкового котенка в свой дом.