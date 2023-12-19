В подмосковном Можайске почтили память святого Николая

В Можайске христиане отметили день Николая Чудотворца. В Ново-Никольском соборе прошли церковная служба и крестный ход.

Святой Николай является символом Можайска. Согласно преданию, он защитил город от вражеского нашествия, явившись над собором с поднятым мечом в правой руке и моделью обнесенного крепостной стеной храма в левой. Это видение напугало врагов, и они ретировались.

С престольным праздником прихожан поздравил благочинный всех церквей Можайского округа Иоанн Лобода.