В подмосковном Можайске предали земле останки воинов Красной армии

Патриотическая акция стала возможной благодаря работе поисковых отрядов «Укрепрайон № 36» и «Приказ № 270» из Можайского отделения «Боевого братства». В братской могиле обрели вечный покой политрук, три сержанта, 18 бойцов 17-го стрелкового полка 32-ой Краснознаменной стрелковой дивизии и девушка – военный медик. За кропотливый труд поисковиков поблагодарил первый заместитель главы администрации округа Алексей Сперанский.

Герои погибли в октябре 1941 года. Именно в это время на Можайской линии обороны развернулись кровопролитные бои. Немцы рвались к Москве, но советские солдаты стояли насмерть. Ценою тысячей жизней они смогли остановить врага и не дали ему подойти к столице нашей Родины. Память павших почтили минутой молчания, на братскую могилу возложены венки и цветы.