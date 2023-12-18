В подмосковном Можайске прошел детский предновогодний праздник

В ходе театрализованного действа детей приветствовали любимые сказочные персонажи. Затем гостей парка ждала насыщенная развлекательная программа. Ребята и взрослые с удовольствием состязались в эстафетах и конкурсах, участвовали в мастер-классе по изготовлению новогодних украшений, делали фотоснимки у красавицы-елки и общались с Дедом Морозом.