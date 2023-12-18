В подмосковном Можайске выбирают самую оригинальную новогоднюю елку

Более двадцати символов Нового года уже украсили улицу Московскую. В смотре-конкурсе участвуют предприятия, супермаркеты, школы, все желающие. Первый аналогичный фестиваль был устроен на рубеже 2021/2022 по инициативе администрации округа. Участники создавали елки из подручных материалов.

В третьем по счету конкурсе 2023/2024 победители будут определены в двух номинациях: «Лучшая социальная елка» (детские сады и школы округа) и «Лучшая корпоративная елка» (организации и предприятия). Чья елка лучше, выявится в ходе общественного голосования. Итоги будут подведены в канун Старого Нового года.