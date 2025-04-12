В подмосковном Нахабине ребенок ради 250 тыс поджог ТЦ «Элизиум»

В городе Нахабино, расположенном в Московской области, ребенок устроил пожар в торговом центре «Элизиум». Об этом сообщает информационный портал REGIONS. Возгорание началось на втором этаже, где огонь быстро распространился по нескольким торговым точкам.

По имеющимся данным, сотрудники и гости смогли быстро покинуть здание, не получив травм.

В данный момент пожарные всё ещё пытаются справиться с пожаром, но из-за сложной архитектуры здания и сильного задымления это становится непростой задачей. Площадь пожара составляет примерно 100 квадратных метров.

Несовершеннолетний правонарушитель уже задержан сотрудниками Росгвардии, передан полиции и дает показания. По предварительным данным, он был вовлечен в преступную деятельность неизвестными лицами.

Как оказалось, несовершеннолетний житель Истринского района получил предложение от неизвестных, которые обещали ему вознаграждение в размере 250 тысяч рублей. В обмен на это он должен был проникнуть в магазин в центре города с канистрой бензина и совершить поджог.

Сотрудники Росгвардии взяли под охрану территорию, где произошло ЧП, и вывели людей из здания.

По информации от SHOT, полученной из надёжных источников, молодого человека, вероятно, уговорили на этот поступок злоумышленники с Украины. В качестве вознаграждения они обещали ему 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан серийный поджигатель вышек сотовой связи.