В подмосковном Наро-Фоминске сбит вражеский беспилотник, летевший на Москву
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в соцсетях проинформировал об очередной атаке украинского дрона, собиравшегося прорваться к Москве.
По словам мэра, инцидент произошел в Наро-Фоминском городском округе Московской области.
«Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», - написал Собянин.
Отмечается, что при падении обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не зафиксировано. В настоящее время на месте работают экстренные службы, выясняя все обстоятельства произошедшего.
Минобороны РФ произошедшее пока никак не комментировало.