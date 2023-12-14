В подмосковном Наро-Фоминске сбит вражеский беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в соцсетях проинформировал об очередной атаке украинского дрона, собиравшегося прорваться к Москве.

По словам мэра, инцидент произошел в Наро-Фоминском городском округе Московской области.

«Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», - написал Собянин.

Отмечается, что при падении обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не зафиксировано. В настоящее время на месте работают экстренные службы, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Минобороны РФ произошедшее пока никак не комментировало.