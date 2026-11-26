Сейчас, призналась Оксана, она занимается поиском подходящего хирурга и рассчитывает организовать восстановление так, чтобы как можно быстрее вернуться к привычному графику.

«Мне правда надо. Может быть, так не видно», — отметила блогер.

По планам Самойловой, выйти на работу она хотела бы уже через день после операции.

Это не первая пластическая операция в жизни Оксаны. Она признавалась, что увеличивала грудь, причем впоследствии повторно обращалась к хирургам, чтобы заменить импланты. Также Самойлова рассказывала о коррекции носа.

Ранее Оксана Самойлова заявила о желании родить еще двоих детей.