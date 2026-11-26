Бывшая жена Джигана призналась, что ищет хирурга для новой пластической операции
Super: 38-летняя Оксана Самойлова подыскивает хирурга для операции на веках
Фото: [соцсети]
38-летняя Оксана Самойлова готовится к новой пластической операции. Блогер планирует сделать блефаропластику — коррекцию век, сообщает Super.
Сейчас, призналась Оксана, она занимается поиском подходящего хирурга и рассчитывает организовать восстановление так, чтобы как можно быстрее вернуться к привычному графику.
«Мне правда надо. Может быть, так не видно», — отметила блогер.
По планам Самойловой, выйти на работу она хотела бы уже через день после операции.
Это не первая пластическая операция в жизни Оксаны. Она признавалась, что увеличивала грудь, причем впоследствии повторно обращалась к хирургам, чтобы заменить импланты. Также Самойлова рассказывала о коррекции носа.
Ранее Оксана Самойлова заявила о желании родить еще двоих детей.