В Надыме заметили лису — рыжую хищницу успел запечатлеть фотограф интернет-издания «Ямал-Медиа» . Зверь прогуливался в районе аэропорта, забрел во двор и отыскал кусок колбасы.

Судя по репортажу лиса не ограничилась: сначала она разжилась угощением, а потом неспешно побродила по заснеженной территории. После небольшой прогулки лесная красавица скрылась, оставив на память журналисту лишь самые зимние и умилительные кадры.

Однако стоит отметить, что лисицам нельзя колбасу из-за примесей и высокого содержания соли. Даже в случае, если рыжая украла кусок колбасы, то останавливать ее не стоит: испуганное животное может укусить или поцарапать. Это чревато заражением бешенством или опасными инфекциями.

Ранее в поселке городского типа Уренгой на Ямале жители заметили лису возле детского сада. На место вызывали специалистов.