В подмосковном Одинцове по госпрограмме построен детский сад

На празднике в честь открытия важного социального объекта собрались дети, родители, работники дошкольного учреждения. Как отметил глава округа Андрей Иванов, детский сад возведен по индивидуальному архитектурному проекту — в виде корабля. Здесь просторные комнаты, оборудованный по последнему слову техники пищеблок, музыкальный и спортивный залы, веранды для прогулок с навесами.

Глава муниципалитета обратил особое внимание на раздвижные перегородки в детских комнатах, которые позволяют увеличить пространство для игр и праздничных мероприятий. Это техническое решение будет рекомендовано другим застройщикам.

Добавим, что детский сад возведен по областной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетного финансирования.