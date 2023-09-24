В подмосковном Одинцове школьник-спортсмен внезапно умер от судороги в своей квартире

Как сообщается в местных пабликах, инцидент произошел накануне вечером. Мать 16-летнего подростка вдруг услышала громкий крик из соседней комнаты. Раскрыв двери женщина обнаружила, что ее ребенок лежит без сознания, корчась в сильных судорогах.

Медики бригады скорой помощи приехали на вызов оперативно, однако спасти мальчика не удалось. но врачи мальчика спасти не смогли. Предварительной причиной внезапной смерти был назван сбой сердечного ритма (врачи зафиксировали более 300 ударов в минуту).

Также в соцсетях сообщается, что 16-летний подросток учился в школе на отлично, регулярно посещал тренажерный зал, не пил и не курил. Более точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

Ранее сообщалось, что в Москве двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа.