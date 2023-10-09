В подмосковном Одинцове скоро войдет в строй новая школа
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Одинцовский]
В селе Немчиновка (Одинцовский городской округ) в разгаре строительство общеобразовательной школы на 550 мест.
Ход работ находится на контроле у главы муниципалитета Андрея Иванова. Во время рабочего объезда территории округа он посетил Немчиновку и лично проинспектировал объект. Строители доложили, что готовность составляет почти 50 процентов. Андрей Иванов посчитал, что темпы нужно увеличить, чтобы гарантированно окончить строительство в декабре текущего года.
Новая школа будет четырехэтажной, со всем необходимым для качественной учебы и оборудованием, с разделением потока учащихся. Комфортной станет и пришкольная территория с зонами для спорта и отдыха. Проектанты также позаботились, чтобы рядом была автобусная остановка.