В Одинцово суровый местный житель поколотил бейсбольной битой буйного курьера-мигранта
Фото: [скриншот с видео]
Как сообщается в местных пабликах, доставщик «Вкус Вилла» из Средней Азии повздорил с водителем каршеринга, который якобы не пропустил его на проезжей части.
Разнервничавшись, курьер так осерчал, что схватился было за бейсбольную биту, но вдруг что-то пошло не так. В считанные секунды орудие рабочего пролетариата оказалось в руках водителя, после чего опустилось на плечи курьера.
«Мужчина отнял у курьера спортивный инвентарь и легонько проучил его по хребту. После этого курьер убегал вокруг машины от водителя каршеринга, при этом угрожая его изнасиловать, что не очень-то логично, надо сказать», - приводится в паблике «Многонационал».
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