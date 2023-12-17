В Одинцово суровый местный житель поколотил бейсбольной битой буйного курьера-мигранта

«Мужчина отнял у курьера спортивный инвентарь и легонько проучил его по хребту. После этого курьер убегал вокруг машины от водителя каршеринга, при этом угрожая его изнасиловать, что не очень-то логично, надо сказать», - приводится в паблике «Многонационал».