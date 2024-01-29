В подмосковном Орехово-Зуеве чествовали блокадников

Со знаменательной датой блокадников поздравили депутат Московской областной Думы Максим Александрович Коркин, первый заместитель главы округа Ирина Сергеевна Кузнецова и начальник Окружного управления социального развития Марина Александровна Гальченко. В области проживают более 600 участников обороны города-героя и те, кто пережил блокаду. Они награждены почетными знаками «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», им положены выплаты: три тысячи рублей от региона и 50 тысяч от государства.

В Министерстве социального развития Московской области напоминают, что с 1 декабря 2023 года блокадникам доступен бесплатный проезд в поездах дальнего следования. Ветеран может бесплатно взять с собой одного сопровождающего.