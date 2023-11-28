В подмосковном Павловском Посаде открылась школа молодых активистов

Молодых активистов тепло приветствовали и дали напутствия первый заместитель главы округа Филипп Ефанов, исполнительный секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Наталья Золина и председатель местного отделения «Движения Первых» Андрей Афанасьев.

В настоящий момент членами движения в Павловском Посаде являются свыше двух тысяч человек. С созданием школы это число должно возрасти. Занятия, встречи активистов будут проходить в неформальной обстановке, без заорганизованности. Здесь будут учить решению социальных вопросов, ораторскому искусству, осваивать навыки лидерства.