В подмосковном Павловском Посаде отметили юбилей популярного шоу-балета

Этот творческий коллектив хорошо известен и пользуется заслуженной популярностью. Во главе с основателем и бессменным руководителем Юрием Филатовым «Тайфун» был участником культурной программы Московской Олимпиады 1980 года, объездил с концертами многие российские большие и малые города, выступали на зарубежных фестивалях.

В честь юбилея был устроен вечер в Доме культуры «Октябрь». Причем отмечали не только 50-летие коллектива, но 65-летие творческой деятельности Юрия Филатова. «Тайфун» и его лидера поздравила заместитель главы округа Светлана Аргунова. Как она отметила, успех коллектива основа, прежде всего, на безграничной любви к делу всей своей жизни.

Праздничный концерт продолжался три часа. Благодарные зрители устроили артистам бурные овации.