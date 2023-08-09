В подмосковном Павловском Посаде отправили в зону СВО большой груз

На этот раз на пожертвования закуплены три автомобиля, бронежилеты, квадрокоптеры и много другого, что скоро пригодится российским воинским подразделениям. Отметим, что в настоящее время в зоне боевых действий находятся более 70 жителей Павловского Посада и Электрогорска.

Возглавил экипаж с грузом председатель Совета депутатов округа Роман Тикунов. Волонтеры объедут более 50 подразделений, где служат земляки.