В подмосковном Павловском Посаде отправили в зону СВО большой груз
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад]
В Павловском Посаде собран очередной груз в помощь бойцам специальной военной операции.
На этот раз на пожертвования закуплены три автомобиля, бронежилеты, квадрокоптеры и много другого, что скоро пригодится российским воинским подразделениям. Отметим, что в настоящее время в зоне боевых действий находятся более 70 жителей Павловского Посада и Электрогорска.
Возглавил экипаж с грузом председатель Совета депутатов округа Роман Тикунов. Волонтеры объедут более 50 подразделений, где служат земляки.
«Собрать ценный груз на основе запросов наших бойцов помогли участники движения «Своих не бросаем», активисты общественных организаций, предприниматели, люди доброй воли. Благодарю всех! Победа будет за нами!» — подчеркнул глава городского округа Денис Семенов в ходе церемонии отправления конвоя.