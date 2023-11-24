В подмосковном Павловском Посаде поздравили бухгалтеров
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
В администрации Павлово-Посадского городского округа поблагодарили за труд работников бухгалтерского учета.
Первый заместитель главы муниципалитета Филипп Ефанов тепло поздравил сотрудников центральной бухгалтерии, а в их лице и всех профильных специалистов округа с профессиональным праздником, который в России принято отмечать 21 ноября. Ведущим счетоводам вручены почетные грамоты и Благодарности от главы Павловского Посада.
Филипп Ефанов пожелал бухгалтерам точности и терпения в расчетах. Отметил, что от их четкой работы зависит успех каждого предприятия и всего округа в целом.