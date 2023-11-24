В подмосковном Павловском Посаде поздравили бухгалтеров

Первый заместитель главы муниципалитета Филипп Ефанов тепло поздравил сотрудников центральной бухгалтерии, а в их лице и всех профильных специалистов округа с профессиональным праздником, который в России принято отмечать 21 ноября. Ведущим счетоводам вручены почетные грамоты и Благодарности от главы Павловского Посада.

Филипп Ефанов пожелал бухгалтерам точности и терпения в расчетах. Отметил, что от их четкой работы зависит успех каждого предприятия и всего округа в целом.