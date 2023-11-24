В подмосковном Павловском Посаде пройдут традиционные литературные чтения

Общество
пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]

В Центральной библиотеке Павловского Посада во вторник состоится литературная встреча «Русиновские чтения».

Инициатором творческих вечеров в свое время стал артист театра и кино, мастер художественного слова Иван Русинов (1909 – 1994). Большую популярность быстро приобрел конкурс чтецов, в котором участвуют участники литературных организаций, школьники, все желающие. В состав жюри приглашаются известные журналисты, поэты, литературные критики.

В администрации округа уделяют большое значение сохранению культурных традиций и оказывают «Русиновским чтениям» всемерную поддержку.

Вход на мероприятие свободный.

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