В подмосковном Павловском Посаде пройдут традиционные литературные чтения

Инициатором творческих вечеров в свое время стал артист театра и кино, мастер художественного слова Иван Русинов (1909 – 1994). Большую популярность быстро приобрел конкурс чтецов, в котором участвуют участники литературных организаций, школьники, все желающие. В состав жюри приглашаются известные журналисты, поэты, литературные критики.

В администрации округа уделяют большое значение сохранению культурных традиций и оказывают «Русиновским чтениям» всемерную поддержку.

Вход на мероприятие свободный.