В подмосковном Павловском Посаде родители контролируют качество школьного питания
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
В трех павлово-посадских учебных заведениях состоялись очередные проверки качества питания с участием родительского актива.
Дегустации в лицее № 1, школах №№ 10 и 18 прошли успешно. Проверяющие комиссии попробовали блюда, ознакомились с меню, рассчитанным на десятидневный срок. Были даны оценки внешнему виду сервировки стола, работников столовой и, разумеется, вкусовым качествам еды.
Поставщикам продуктов, поварам и ответственным за питание работникам школ было задано много вопросов. Обратная связь в Павловском Посаде эффективно работает. На очереди проверки в других учебных заведениях городского округа.