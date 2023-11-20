В подмосковном Павловском Посаде родители контролируют качество школьного питания

Дегустации в лицее № 1, школах №№ 10 и 18 прошли успешно. Проверяющие комиссии попробовали блюда, ознакомились с меню, рассчитанным на десятидневный срок. Были даны оценки внешнему виду сервировки стола, работников столовой и, разумеется, вкусовым качествам еды.

Поставщикам продуктов, поварам и ответственным за питание работникам школ было задано много вопросов. Обратная связь в Павловском Посаде эффективно работает. На очереди проверки в других учебных заведениях городского округа.