В подмосковном Подольске избили продавщицу зоомагазина за отказ продать собачий поводок

Как передает Mash, инцидент произошел еще 6 октября, но известно о нем стало только сейчас. Одна из покупательниц заявилась в зоомагазин в Подольске уже под самое закрытие, когда касса была снята и обслуживание клиентов прекращено.

Однако факт закрытия торговли не смутил женщину и она потребовала продать ей немедленно собачий поводок. В ответ на отказ продавца ее обслужить, разъяренная дама набросилась на девушку и стала ее избивать.

«Продавщица закончила смену, занималась приемкой товара, но забыла запереть входную дверь. После отказа посетительница озверела: завязался спор, переросший в драку. Покупательница била продавщицу по голове и таскала за волосы», - приводится в публикации.

В настоящее время произошедшим занимается полиция. Пострадавшую продавщицу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, и множественными ссадинами и ушибами.